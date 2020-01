© foto di Federico De Luca

Durante la conferenza stampa di quest'oggi, il direttore generale Joe Barone ha parlato anche della situazione stadio per la Fiorentina e per Firenze: "Io sono qui, ma in Lega c'è una riunione molto importante che ha eletto il nuovo presidente, Dal Pino. Stadi e infrastrutture sono la cosa più importante per il futuro del calcio. Dobbiamo essere tutti un po' più uniti anche in Lega. Vogliamo che Firenze arrivi prima nella classifica degli stadi, ma non è solo un problema nostro: ci sono altre città. E deve essere la politica, il sistema, ad entrare e aiutare".