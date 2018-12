Baroni ha tracciato la strada: ora il mister vuole il primo successo in A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Peggior attacco e peggiore difesa del campionato. I freddi numeri stanno condannando finora il Frosinone e hanno portato il presidente Stirpe, in settimana, alla dolorosa decisione di esonerare Moreno Longo. Al posto del mister artefice della promozione in Serie A è stato chiamato Marco Baroni: una scelta che ha destato perplessità, perché la piazza si aspettava un allenatore più esperto, in grado di portare la squadra alla salvezza. Baroni, dopo la storica promozione conquistata con il Benevento, era stato esonerato dai sanniti a causa del tremendo inizio di torneo, che aveva visto i campani perdere tutte le prime nove partite.

Un tecnico che finora ha ottenuto zero vittorie nella massima categoria calcistica e con una voglia matta di conquistare la prima. Che poteva arrivare nel pomeriggio alla Dacia Arena, grazie a un secondo tempo intraprendente, in cui il Frosinone ha prima trovato il pareggio e poi cercato la vittoria con maggiore caparbietà. La squadra sembra aver reagito bene, anche perchè Baroni non ha voluto portare cambiamenti sul piano tattico con poco tempo a disposizione, puntando principalmente su equilibrio e compattezza. Adesso ci sono soltanto quattro giorni per preparare la sfida del Boxing Day, contro un Milan in grande difficoltà. L'occasione è ghiotta per acquisire fiducia ed entusiasmo. E per raggiungere, finalmente, il primo successo in panchina in Serie A.