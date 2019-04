Baroni: "Minuti finali pesantissimi. Quel rigore era troppo importante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine di Frosinone-Parma, vinta dalla squadra di casa, l'allenatore dei ciociari Marco Baroni è intervenuto nella sala stampa del Benito Stirpe. Di seguito le sue dichiarazioni, estrapolate da TuttoFrosinone.com: "Non guardiamo la classifica, dobbiamo giocare ogni gara come se fosse l'ultima. Non è stato facile tenere quasi sempre l'avversario nella sua metà campo, la squadra mi è piaciuta così come contro la SPAL. A volte un maggior equilibrio ci permetterebbe di gestire meglio il risultato".

E ora sfida difficile in casa della Fiorentina.

"Sarà una gara difficile da gestire dal punto di vista delle energie, ma io non ho cambiato tanto per cambiare. C'erano dei giocatori che erano stati meno presenti, e che per me era importante portare dentro, dopo quello che era successo ad Empoli. Giocatori con una testa più leggera, insomma. Adesso vogliamo continuare così, facendo grandi prestazioni".

Qualche parola su Ciano?

"Per me è un giocatore importante. Ad Empoli lo avevo visto sotto pressione ed in difficoltà, gliel'ho anche detto. Ritenevo che avesse bisogno di tirare un po' il fiato. Dopo Empoli ho cambiato per andare a cercare qualcuno che avesse qualcosa in più da giocarsi."

Trotta non si è visto moltissimo.

"Trotta mi è piaciuto, ha aiutato l'azione offensiva e ci ha messo tanta corsa".

A volte questo Frosinone sembra una squadra un po' frenetica.

"Se la nostra squadra è frenetica poi commette degli errori, per questo non dobbiamo esserlo, perché subire gol in Serie A è devastante, e diventa difficile rimettere in piedi alcune partite. Il futuro? Io sto pensando al presente, stiamo facendo un campionato di Serie A che è bellissimo, ogni gara è una sorpresa, la gente ci chiede tutto e anche nella gara contro la SPAL ho visto dei giocatori a terra, sfiniti, che hanno dato tutto il possibile".

Come ha vissuto i minuti finali?

"Parlavo col quarto uomo, riflettendo su come il VAR cambiasse l'emotività dei momenti. Sono stati minuti pesantissimi. Daniel ha calciato un rigore che era troppo importante per noi".

Questo risolleva in parte il cammino in casa, finora deficitario.

"Da quando ci sono io, in casa abbiamo anche incontrato delle squadre difficili pur buttando via qualcosina. Ci è mancata un po' di fiducia nei big match".