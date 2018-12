Barrow: "L'Atalanta è una seconda famiglia, ha cambiato la mia vita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Musa Barrow, giovane attaccante gambiano dell'Atalanta, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Queste alcune battute: "Cosa mi ricorda la Lazio? Il gol dopo due minuti lo scorso maggio: De Roon prende palla a metà campo, lancia in area, io stoppo la palla tra due difensori e miro al primo palo. Perché non ho ancora segnato in A quest'anno? I difensori hanno imparato a conoscermi, sanno che se mi danno campo posso essere pericolos. Un anno fa era tutto più semplice. Esterno prima punta? Arrivato in Italia, giocavo a centrocampo. Poi Bonacina, l'allenatore della Primavera, mi ha spostato in avanti: diceva che vedevo bene la porta. In un anno ho rinnovato il contratto 4 volte (ora al 2023)? Giusto: l'Atalanta è una seconda famiglia, ha cambiato la mia vita. Non penso ad altro".