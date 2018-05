Barrow, l'ultima scoperta di Gasperini. Scovato direttamente in Gambia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Barrow rispetto a Petagna e Cornelius è più bomber. Vede molto bene la porta, tira con più prontezza". Gian Piero Gasperini è l'allenatore migliore per lanciare i giovani, un valorizzatore di calciatori in erba che a Bergamo ha trovato terreno fertile per sviluppare al meglio quelle attitudini che in realtà aveva ben messo in mostra anche a Genova.

L'ultimo della lunghissima serie di giovani lanciati da Gasp negli ultimi 18 mesi è Musa Barrow, attaccante classe '98. "Anche noi abbiamo dovuto studiarlo e capire se era meglio da esterno dove aveva giocato alcune partite. Ha preso maggiore fiducia rispetto alle prime partite e ora vediamo che lui è davvero pericoloso, scattante, tecnico. Magari rispetto agli altri due dà qualcosa in meno a livello fisico, ma in questo momento è davvero importante per noi", ha detto ieri il tecnico dell'Atalanta che l'ha lanciato dopo un periodo di adattamento lungo, ma non lunghissimo.

A scovarlo direttamente in Gambia è stato Maurizio Costanzi, responsabile del settore giovanile dell'Atalanta che si sta mostrando uno dei migliori in Italia nel suo ruolo. E' stato lui dopo averlo visionato nel suo paese a decidere di portarlo in Italia, a inserirlo nel settore giovanile e a dargli la possibilità di adattarsi nel migliore dei modi. Fino all'esordio in Serie A dello scorso 10 febbraio e al primo gol siglato contro il Benevento.

Adesso che il giocatore è lanciato, l'Atalanta non ha intenzione di privarsene. Le potenzialità, a detta della sua società, sono molto più importanti rispetto a quanto fin qui intravisto e cederlo in estate sarebbe delittuoso perché nel 2019 potrebbe valere molto di più. Nell'immediato, l'obiettivo è concludere la stagione in crescendo e poi ripartire in estate con una considerazione pari a quella degli altri attaccanti. Poi il resto verrà da sé, con la speranza che il prossimo possa essere il campionato della sua consacrazione.