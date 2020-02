Barrow-show: Bologna lo ha rilanciato ma l'infortunio tiene in ansia i rossoblù

© foto di www.imagephotoagency.it

Musa Barrow sembrava l'ennesimo talento africano protagonista di un inizio di carriera bruciante e un altrettanto veloce declino. All'Atalanta al primo anno da professionista aveva impressionato per qualità fisiche ma anche tecniche. Gasperini aveva deciso di non privarsene nel finale di stagione 2017-18, venendo premiato con prestazioni maiuscole (media TMW 6,44) e anche tre gol.

"Voglio arrivare a 15 reti" aveva dichiarato all'inizio della scorsa stagione il buon Musa, che qualche minuto prima di tali affermazioni aveva segnato una tripletta nei preliminari di Europa League, a Sarajevo. Legittimo puntare a un simile obiettivo, impensabile immaginare che da quella sera dal 2 agosto avrebbe segnato solamente altre due reti in stagione, giocando col contagocce. Una crescita non in linea con le aspettative e la contemporanea esplosione di Duvan Zapata lo hanno messo ai margini del progetto, trascinandosi anche all'inizio di questa stagione.

L'occasione Bologna, con i numeri come quelli degli ultimi 18 mesi, raramente accade. Eppure Sinisa Mihajlovic ha voluto fortemente il gambiano, considerato unico vero obiettivo per l'attacco. E il club ha fatto uno sforzo non indifferente, investendo 13 milioni, più eventuali 6 di bonus, per accontentare il tecnico. Un azzardo, potrebbe sembrare. Molto meno vedendolo giocare con la maglia rossoblù. Schierato come esterno offensivo sta facendo la differenza: già 3 i gol segnati, due dei quali questa sera all'Olimpico, più un assist. È stato il mattatore della sfida contro la Roma, fino all'infortunio: trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.