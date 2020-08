Bartomeu: "Arthur alla Juve guadagnerà il triplo. Ora non è con noi e apriremo un procedimento"

Il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu è intervenuto ai microfoni di Sport per parlare del momento della sua squadra e di come gestirà il mercato. Il numero uno azulgrana ha parlato anche della situazioni venutasi a creare con Arthur: "Volevamo rinnovare il contratto di Arthur, ma la situazione economica è complicata. Arthur poi aveva un'offerta buona da un altro club, in cui c'era Pjanic. Il bosniaco è un calciatore che ci interessa da tempo. La decisione di lasciare il Barcellona è stata di Arthur, qui non si è riuscito a ritagliare spazio come giocatore indiscutibile. La Juve gli offre la titolarità, ma soprattutto guadagnerà il triplo. La fiscalità in Italia è vantaggiosa".

La stagione però non è ancora finita.

"Avevamo un accordo, lui avrebbe dovuto giocare con il Barcellona fino al termine della stagione. È importante e potrebbe aiutarci, ma non si è presentato: è un atto inaccettabile, per quello abbiamo deciso di aprire un procedimento nei suoi confronti".

Cosa vuol dire aprire un procedimento?

"Devi analizzare cosa è successo e cercare di capire le cause. Chiederemo al giocatore per capire le sue motivazioni, ci sarà sicuramente una sanzione. Se un lavoratore non lavora, non viene pagato. È stata una mancanza di rispetto per i compagni e per il club. È ingiustificabile".