© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Repubblica oggi in edicola ha intervistato Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona. Del Pallone 'Oro a Lionel Messi dice spiega: "dobbiamo decidere se il premio deve andare a chi vince più titoli in stagione o al migliore al mondo. Nel primo caso è facile, è matematica ma la domanda da fare è un'altra. Com'è possibile che ne abbia soltanto sei?". Sul futuro della Pulga spiega che "è impossibile da sostituire" e che il Barça sta studiando appunto un progetto di giovani e talenti per sopperire a quando dirà basta. "Prima di concludere il mio mandato mi piacerebbe fargli un contratto vitalizio, si è guadagnato il diritto a decidere quando dire basta". Apre le porte del futuro a Pep Guardiola "lo sono sempre, decise lui di andare", poi c'è spazio per il mercato. "Vidal via? Non è previsto nessun movimento a gennaio, non possiamo permetterci di perdere qualcuno". Strizza l'occhio a Lautaro Martinez dicendo solo "sta giocando benissimo", di Neymar "ci abbiamo provato ma a quelle condizioni era impossibile".