Bartomeu: "Neymar vuole lasciare Parigi ma il PSG non lo vuol cedere"

Conferenza stampa di Josep Bartomeu, presidente del Barcellona. "Ringrazio Jordi Mestre (vicepresidente dimessosi ieri, ndr) per la professionalità e per il lavoro fatto in tutti questi anni. Due giorni fa siamo stati a mangiare e mi ha spiegato che per alcuni motivi, tra cui discrepanze con l'area sportiva, avrebbe lasciato. Non gli ho chiesto di continuare ma ho capito la decisione. E' normale che ci siano alti e bassi in un club: siamo un direttivo, con cariche importanti, servono voglia e forza per farlo. Dal 2010 ci sono stati tanti cambiamenti ma crediamo nel progetto. Pep Segura avanti come ds? Siamo una squadra, non parlo delle persone singolarmente".

Su Neymar. "L'addio di Mestre non ha niente a che vedere con Neymar. Ci sono state discrepanze con l'area sportiva del direttivo e per questo se ne è andato. Sappiamo che Neymar vuole lasciare il Paris Saint-Germain ma sappiamo anche che il PSG non vuole che se ne vada".

Su Dembelé. "Migliore di Neymar? Per me sì. E' differente e vogliamo che continui qui".

Ancora su Neymar. "Non mi piace parlare di giocatori di altre società così come a me non piace che parlino dei nostri. Lo ribadisco: non voglio parlarne".

Ancora su Pep Segura. "E' il nostro manager e come ho detto, tra qualche giorno, faremo un'analisi e se dovremo comunicare qualcosa lo faremo".

Su Griezmann. "Vi svelerò un segreto: ieri c'è stata una riunione a Madrid tra Oscar Grau, direttore esecutivo del Barcellona, e il consigliere delegato dell'Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin, per parlarne".

Su Coutinho "Lui e Dembelé sono giocatori imprescindibili per il progetto tecnico del Barcellona"

Su De Ligt. "Da tempo dico che so dove sarebbe andato De Ligt. Non posso dirlo, devono farlo i diretti interessati".