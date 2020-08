Bartomeu su Arthur: "C'è un procedimento aperto. I giocatori sono responsabili delle loro azioni"

"Arthur? Non vorrei concentrarmi su di lui perché fa già parte di un altro club". Parla così Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, in merito al nuovo acquisto della Juventus: "Non è stato bravo a non tornare dalle vacanze - ha sottolineato il numero uno blaugrana rispetto al comportamento tenuto dal brasiliano -. Può essere criticato, c'è un procedimento aperto. I giocatori sono responsabili delle loro azioni".

