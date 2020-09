Bartomeu su Messi: "Non potevo permettere di lasciare partire il miglior giocatore del mondo"

Il possibile addio di Lionel Messi al Barcellona ha tenuto banco per settimane. La Pulce poi ha deciso di restare ed oggi, ai microfoni di TV3, è tornato a parlare il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, oggetto delle critiche del fenomeno argentino: "Come presidente non entrerà mai in conflitto con Messi. Ormai la questione è superata. Non potevo permettere di lasciar andare via il miglior giocatore del mondo. Dobbiamo congratularci con noi stessi per il fatto che Messi è ancora con noi. È entusiasta di Koeman, l'importante è che continui a giocare per il Barcellona. Vogliamo che chiuda qui la sua carriera e vogliamo creare un progetto futuro con lui".