Barzagli ammette: "Il calcio giocato non mi manca. Ora mi sento rinato"

L'addio al calcio giocato non è stato traumatico per Andrea Barzargli, come del resto ha ammesso lo stesso ex difensore della Juventus. "Sinceramente sto molto bene. Ho vissuto tutta la mia carriera talmente intensamente che ora non credo mi manchi nulla. In queste poche settimane mi sono sentito rinato come persona. Me lo sono spiegato con il dispendio nervoso che ho sempre messo nel mio lavoro. Ora ho passato molto tempo con la mia famiglia e sarei rimasto volentieri con loro quando è stato il momento di venire in ritiro", alcune delle dichiarazioni di Barzagli rilasciate a l'Ultimo Uomo. Il 38enne si sta allenando a Coverciano con i calciatori svincolati per avere il patentino Uefa B da allenatore.