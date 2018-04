Barzagli centrale, Bentancur in regia nel 4-3-2-1. Attesa per Mandzukic

Fonte: Dall'inviato a Torino

Cielo sereno, clima primaverile e tanta tanta voglia di vendicarsi, sportivamente s’intende, della finale di Cardiff dello scorso anno. La Juventus si avvicina al big match col Real Madrid, andata dei quarti di Champions, con tranquillità e una buona dose di ambizione. Oggi pomeriggio i bianconeri scenderanno in campo a Vinovo alle 15.45 per la rifinitura nella quale Allegri, probabilmente, si chiarirà gli ultimi dubbi di formazione. E magari li chiarirà pure in sala stampa, qualche ora più tardi (19.20), ai tantissimi giornalisti presenti. A circa un’ora dalla seduta, il tecnico livornese sembra orientato a sostituire Benatia e Pjanic rispettivamente con Barzagli e Bentancur. Davanti, il dubbio legato a Mario Mandzukic che in parte blocca anche la scelta del modulo. Tutto lascia intendere che sarà 4-3-2-1, ma come detto l’eventuale disponibilità del croato potrebbe rimescolare le carte. Questa la probabile formazione bianconera in attesa di allenamento di rifinitura e conferenza stampa: Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, BEntancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Higuain.