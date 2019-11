© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Okan Buruk, allenatore dell'Istanbul Basaksehir, ha rilasciato queste dichiarazioni al Corriere dello Sport: "Rispetto alla prima partita siamo più forti, abbiamo recuperato molti infortunati, siamo pronti per affrontare la Roma. Siamo primi nel girone con merito, anche psicologicamente siamo più preparati. Contrasteremo meglio la Roma rispetto alla prima partita".

Il tecnico del prossimo avversario della Roma in Europa League ha poi - oltre ad indicare in Dzeko, Kluivert, Zaniolo e Under i giocatori più pericolosi - rilasciato anche una battuta su Totti: "E' stato uno dei migliori numeri dieci a livello mondiale di tutti i tempi, per me è stato un onore giocare contro di lui. Mi dispiace che non sia più alla Roma, un grande campione come lui, cresciuto nella società, avrebbe dovuto avere un ruolo importante".