Nella sua conferenza stampa di oggi, il tecnico dell'Istanbul Basaksehir, Okan Buruk, ha parlato anche dell'accoglienza che la Roma riceverà e delle possibilità di passare il turno: "L’ospitalità turca è tra le migliori a livello mondiale, pensiamo prima ai tifosi della Roma che verranno a trovarci. È una partita importante per la Turchia per il punteggio del paese. Abbiamo giocato molte partite nel nostro stadio, crediamo che domani ci sarà il pienone. Siamo del parere che i nostri tifosi saranno tanti, abbiamo tante possibilità di proseguire in Europa”.

