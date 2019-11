Basaksehir-Roma, i voti ai tecnici - Fonseca perfetto, Buruk non reagisce

© foto di www.imagephotoagency.it

Una Roma autoritaria si impone nettamente sul campo dell'Istanbul Basaksehir. Prestazione perfetta dei giallorossi, che vincono per 3-0 e adesso sono a un passo dalla qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Decisive le reti nel primo tempo segnate da Veretout (rigore), Kluivert e Dzeko, tutte propiziate da un maestoso Lorenzo Pellegrini. È la prima vittoria della Roma in terra turca: in quattro precedenti, erano arrivati due pareggi e due sconfitte.

OKAN BURUK 5 - Perde partita e, forse, qualificazione ai sedicesimi. La Roma è superiore al suo Basaksehir in tutto e per tutto; dopo aver subito il primo gol, non riesce a trovare le contromisure e i giallorossi dilagano già nel finale della prima frazione. Nessuna reazione nella ripresa, in cui i turchi non imbastiscono nemmeno un'azione degna di nota.

PAULO FONSECA 7 - Personalità e determinazione, quelle che in alcune occasioni erano mancate ai capitolini. Un successo netto e indiscutibile, da squadra vera. Recupera pezzi e ritrova automatismi, pericolosità offensiva e gol. Ora la qualificazione è a un passo: basterà non fare harakiri con il Wolfsberger tra due settimane all'Olimpico.