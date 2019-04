© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele Baselli questa estate dovrà decidere cosa fare da grande. Arrivato a 27 anni infatti il centrocampista deve decidere se restare a Torino ed essere uno dei leader dei granata o, se arriverà la chiamata, spiccare il volo e mettersi alla prova in una big del nostro campionato. Ormai da diverso tempo infatti il classe ‘92 è nel mirino del Milan che già a gennaio l’avrebbe voluto per rinforzare la mediana della squadra prima di una mezzala.

Cairo bloccò il trasferimento non volendosi privare di un giocatore importante per gli equilibri della squadra di Mazzarri, ma in estate lo scenario potrebbe cambiare: sia perché Baselli potrebbe chiedere di essere liberato per salire un gradino e mettersi alla prova in un club che ha obiettivi più importanti, sia perché il Milan potrebbe mettere sul piatto qualche contropartita tecnica (come per esempio Patrick Cutrone) gradita al club piemontese.