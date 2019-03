Baselli risponde a Simeone. Fiorentina-Torino 1-1 all'intervallo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Fiorentina e Torino si dividono la posta, al termine dei primi 45 minuti. 1-1 il parziale, maturato grazie alle reti di Giovanni Simeone e Daniele Baselli.

Parte fortissimo la squadra di Pioli che già dopo 3 minuti impegna Sirigu con un bel tiro da fuori di Benassi. Sugli sviluppi della respinta cross di Veretout su cui si avventa Simeone, ma il suo colpo di testa in torsione viene ben controllato ancora dal numero 1 granata.

La Viola, nella prima parte di gara, è padrona del campo, col Toro che non riesce ad uscire e fatica ad impostare. E infatti al 7' ecco il gol gigliato: Vitori Hugo salta di testa a centrocampo e serve il Cholito, solissimo davanti a Sirigu. L'argentino, che inizialmente sembrava in offside (viene invece tenuto in gioco da Ansaldi), salta il portiere granata e insacca la rete del momentaneo 1-0.

Il Torino impiega qualche minuto a trovare le misure e a mostrare una reazione degna di nota. La Fiorentina corre tanto e continua a crare pericoli con Muriel, ma il blocco difensivo granata regge e l'attacco inizia a carburare. Al 21' la prima occasione con un tiro da fuori di Baselli, ma in generale la squadra di Mazzarri riesce ad alzare il proprio baricentro soprattutto grazie alle buone giocate di Rincon e Ansaldi. E al 34' ecco la rete dell'1-1: su un ribaltamento di fronte il pallone arriva a Iago Falque che riesce a addomesticarlo al limite dell'area avversaria e a servire l'accorrente Baselli. Il centrocampista granata stoppa la palla e calcia di prima intenzione, trovando una splendida parabola che si insacca sul secondo palo della porta di Lafont.

La partita, nonostante il gran caldo, mantiene ritmi alti e la Fiorentina, al 40esimo, avrebbe l'occasione per tornare in vantaggio: Muriel serve benissimo Simeone sulla corsa, ma il Cholito questa volta non riesce a battere Sirigu, bravo a fermare il tocco sotto dell'argentino. Il numero 1 granata poi si supera 6 minuti dopo, nel recupero, quando ferma un tiro a botta sicura di Benassi su perfetto assist di Muriel. E dopo 3 minuti di recupero l'arbitro Pasqua fischia la fine del primo tempo, col risultato fermo sull'1-1.