Basta Mbaye a fine primo tempo: 1-0 Bologna sull'Atalanta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bastano tre minuti al Bologna per passare in vantaggio. Al quarantacinquesimo resiste l'1-0 di Ibrahima Mbaye, siglato da pochi passi dopo un buon lavoro di Federico Santander. Rossoblù che giocano di rimessa, Atalanta che non riesce a trovare il bandolo della matassa in attacco.