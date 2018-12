Bastano due minuti alla Juve: autorete di Djimsiti, 1-0 sull'Atalanta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus passa in vantaggio in appena 120 secondi: cross innocuo di Alex Sandro sporcato da Freuler, intervento molto goffo di Djimsiti che prende in controtempo Berisha: dopo due minuti la Juventus è già sull'1-0 contro l'Atalanta, a Bergamo.