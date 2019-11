Bastone e carota: ADL ha ringraziato la squadra e confermato le multe

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da 'Sky', una prima ricostruzione su quanto accaduto quest'oggi a Castel Volturno, in occasione dell'incontro tra la squadra e il presidente Aurelio De Laurentiis. Il summit durato circa un'ora si è tenuto in palestra ed erano presenti anche l'allenatore, Carlo Ancelotti, e il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. I toni sono stati più sereni, il numero uno del club ha ringraziato la squadra per la prestazione di Liverpool. Ma le multe già comminate per l'ammutinamento post Napoli-Salisburgo sono state confermate.