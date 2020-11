Bastoni e i 31 milioni pagati dall'Inter. A breve ne costerà anche di più

Alessandro Bastoni ha un cartellino sulla testa e che sembra una sentenza, un obbligo a giocare sempre bene. Perché dalle pieghe del bilancio dell'Inter di due anni fa si è conosciuto il prezzo a bilancio del suo approdo in nerazzurro: oltre 31 milioni di euro, probabilmente un record per un teenager che all'Atalanta non trovava grande spazio, pur avendo già esordito in Serie A. Poco importa se, in realtà, il vero valore era di 10 milioni. Il tragitto inverso ha visto Bettella - ora al Monza in Serie B - essere venduto per 7 milioni, Eguelfi per 6 e Carraro per 5.

Al netto degli artifizi contabili fra Atalanta e Inter, è bene notare la crescita del centrale, sempre più importante sia per Antonio Conte - che di fatto non ha un'alternativa se non adattare Kolarov, risultati dimenticabili per ora - e per la Nazionale. Le partite con l'Estonia e con la Polonia sono state determinanti in questo senso: Lewandowski per la frustrazione lo ha colpito con una gomitata, rischiando parecchio (probabilmente con il var sarebbe stato rosso) ma confrontandosi con un grande giocatore, che rischia di essere il post Chiellini, per ora con meno personalità ma tecnicamente molto dotato.

Così Bastoni vale 31 milioni? Al momento del suo acquisto, pare ovvio, assolutamente no. In compenso ora sta crescendo e continuare a giocare da titolare all'Inter - per candidarsi a un posto a Euro2020 - rischia di fare impennare la sua valutazione. Spendere sui giovani, alle volte, è una soluzione perfetta. Bisogna però avere il tempo di aspettarli (e la voglia di lanciali in prima squadra).