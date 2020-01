Bastoni vs il passato: Gasp stravedeva per lui, ora è il titolare di Conte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gian Piero Gasperini stravedeva per lui. Lo fece esordire in Serie A, e infatti Alessandro Bastoni non lo dimentica. "Sono qui grazie a lui", disse il giovane difensore quando Di Biagio lo volle a Coverciano. Nel frattempo era passato all'Inter, perché 31 milioni sono difficili da rifiutare, e giocava al Parma.

In estate ha stregato Conte. I ducali l'avrebbero voluto ancora, ma il tecnico salentino non ha avuto quasi mai dubbi: Bastoni resta a Milano. E infatti ha scalzato un mostro sacro come Godin: da tre giornate a questa parte, il titolare dell'Inter è lui. Non l'uruguaiano, che pure oggi scenderà in campo dal primo minuto per l'assenza di Skriniar. Di fronte, il maestro che l'ha lanciato, il mago dei giovani in Italia, quel Gasp che avrebbe voluto allenarlo a lungo. E oggi dovrà trovare il modo di superarlo.