Bastos saluta la Lazio dopo 4 anni: 3 trofei, tanta panchina e una trattativa per l'addio estenuante

È terminata l'avventura di Bartolomeu Jacinto Quissanga, meglio noto come Bastos, con la Lazio. Il club biancoceleste infatti ha comunicato la cessione dell'angolono a titolo definitivo all'Al-Ain Saudi Football Club. Dopo 4 anni quindi il centrale lascia l'Italia, dopo aver conquistato tre trofei: una Coppa Italia e due Supercoppe italiane.

Arrivato alla Lazio nel 2016, pochi giorni dopo aver partecipato alla sua prima gara di Champions League con il Rostov, ha subito conquistato una maglia da titolare, salvo poi venire fermato da un problema muscolare che di fatto ne ha compromesso la stagione e quelle successive, visto che l'angolano non è mai stato un titolare fisso per mister Inzaghi.

Bastos, senza mai una polemica di troppo, si è alternato fra campo e panchina, fino all'ultima sessione di mercato, quando la sua mancata cessione ha rischiato di compromettere il mercato in entrate dei biancocelesti. Il difensore era stato messo tra i cedibili ma ha rifiutato le possibili destinazioni e visto che non rientrava più nel progetto biancoceleste, a Formello non l'hanno inserito né nella lista della Serie A e né in quella della Champions. Ora Bastos Riparte dall'Arabia Saudita, Lotito risparmierà 2 milioni di euro lordi di ingaggio.