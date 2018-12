Bate Borisov, c'è l'Arsenal dopo il Chelsea. Emery fortunato

Sopravvissuto al girone del Chelsea - come seconda in classifica, trovando un sorteggio morbido con Vidi e Paok Salonicco - il Bate Borisov è una delle cenerentole del sorteggio di Europa League. Vincitore del campionato bielorusso.

Favoriti d'obbligo al pari del Chelsea, il tecnico dell'Arsenal Unai Emery del resto è uno specialista in Europa League (3 vittorie alla guida del Siviglia, record al pari di Giovanni Trapattoni). I Gunners l'anno scorso hanno dovuto arrendersi all'Atlético Madrid, unica squadra realmente superiore nella scorsa edizione del torneo. L'obiettivo è alzare il trofeo che nel 2000 sfumò ai calci di rigore contro il Galatasaray.

Il percorso in Europa del Bate Borisov

La sconfitta alla seconda giornata con il PAOK, formalmente la seconda squadra migliore del giorne, poteva mettere in salita il percorso dei bielorussi che, però, hanno massimizzato le gare con il Vidi e poi regolato i greci a Salonicco.

Vidi-Bate 0-2

Bate-PAOK 1-4

Chelsea-Bate 3-1

Bate-Chelsea 0-1

Bate-Vidi 2-0

PAOK-Bate 1-3

Il percorso in Europa dell'Arsenal

Tutto troppo semplice con la qualificazione e il primo posto arrivati in anticipo. Soli due gol subiti, miglior difesa del torneo al pari del Betis.

Arsenal-Vorskla 4-2

Qarabag-Arsenal 0-3

Sporting CP-Arsenal 0-1

Arsenal-Sporting CP 0-0

Vorskla-Arsenal 0-3

Arsenal-Qarabag 1-0

La stella del Bate Borisov - Aleksander Hleb

Trentasette anni, una carriera lunghissima alle spalle, partita proprio con il Bate nel 1999 e al quinto ritorno nel 2018 dopo le esperienze con Stoccarda, Barcellona, Arsenal, Birmingham, Wolfsburg, Krylia Sovetov, Konyaspor e Genclerbirligi. Centrocampista offensivo dotato di una ottima tecnica individuale, nel 2009 fu vicino all'Inter di Mourinho. Rifiutò il trasferimento e i nerazzurri andarono su Sneijder.

La stella dell'Arsenal - Pierre-Emerick Aubameyang

A 29 anni è nel pieno della maturità. Segna più di tutti e fa segnare. Nel primo turno di Europa League Unai Emery l'ha tenuto a riposo la metà delle occasioni. Ora che il gioco si farà duro, i duri cominceranno a giocare.

L'undici tipo del Bate Borisov

Baga schiera i suoi con un 4-3-3 classico, che si trasforma in un 4-5-1 in fase di non possesso.

Scherbitski; Rios, Volkov, Polyakov, Filipovic; Baga, Dragun, Ivanic; Skavysh, Signevich, Hleb.

L'undici tipo dell'Arsenal

Unai Emery predilige il 4-2-3-1 che ha portato a una lunga striscia positiva. Nelle ultime settimane il tecnico spagnolo è passato alla difesa a 3.

Leno; Bellerin, Mustafi, Sokratis, Monreal; Xhaka, Torreira; Mkhitaryan, Ozil, Aubameyang; Lacazette

Percentuali passaggio del turno: Bate Borisov 5% - Arsenal 95%