vedi letture

Batistuta, frecciatina a CR7: "Complimenti per il record, ma riposandosi è più facile"

Con un simpatico tweet, l'ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter Gabriel Omar Batistuta ha fatto i complimenti a Cristiano Ronaldo per le 11 partite consecutive di Serie A a segno. "Congratulazioni a Cristiano per il record! L'unica cosa è che riposandosi mi sembra più facile". Il riferimento del Re Leone è chiaramente al fatto che lui era stato capace di segnare in undici partite di fila, senza saltarne neanche una, come hanno fatto invece Cristiano Ronaldo e Fabio Quagliarella.