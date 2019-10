Batistuta: "Ho dato le mie caviglie per la Fiorentina. Ora tocca a Chiesa"

Gabriel Omar Batistuta e il suo rapporto con la Fiorentina. Che resta speciale, di cui resta tifoso: "Non avrei voluto andare via - ha detto al 'Corriere dello Sport' - Volevo vincere lo Scudetto sotto la Fiesole, ma quando diedero a Edmundo il permesso di andare in Brasile per il Carnevale si è rotto il rapporto con la dirigenza. Sono stato tradito. Cavolo, io avevo dato le mie caviglie alla Fiorentina e nel momento in cui la squadra aveva bisogno di tutti mandavano un mio compagno in vacanza".

Batistuta ha poi detto di non rivedersi in alcun giocatore. Ma Federico Chiesa crede possa essere il suo erede alla Fiorentina per la sua importanza in questa squadra: "Può andare via quando vuole, ha tante richieste, oppure restare 10 anni e scrivere la storia della Fiorentina. Dipende da lui".