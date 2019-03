Fonte: Dall'inviata Luciana Magistrato

Intervenuto in conferenza stampa dopo la festa fiorentina per i suoi 50 anni, Gabriel Omar Batistuta ha parlato anche di Roma e Inter: "Ranieri ha preso la Roma in un momento negativo. Non credo che abbia neanche il tempo di trasmettere le sue idee alla squadra, oggi non si è vista certo una bella Roma".

Su Lautaro e Icardi: "Lautaro è un grande giocatore. Si sta adattando al calcio italiano. Già da un paio di anni si conosceva in Argentina, avevo garantito per lui con Spalletti, avvertendolo però che gli sarebbe servito un po' di tempo per inserirsi. Secondo me Lautaro può dare molto all'Inter e al calcio italiano. Icardi? Immagino che ci siano dei problemi nello spogliatoio. Finché non saranno risolti per lui sarà difficile rimettersi in corsa. I problemi dello spogliatoio dovrebbero rimanere nello spogliatoio, questo non succede all'Inter".

Su un possibile caso Icardi nella sua carriera: "Non sarebbe mai successo. Il mio lavoro era il mio lavoro, mia moglie pensava alle sue cose. Irina non ha mai saputo niente di ciò che succedeva nello spogliatoio. Ho sempre concepito così il calcio e rapporto coi miei compagni".