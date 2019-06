© foto di Federico De Luca

Gabriel Omar Batistuta, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport proprio del club viola, viste anche le tante voci che lo vorrebbero come prossimo dirigente della società gigliata: "Si vede molto entusiasmo e il cambio di proprietà ha dato tanto entusiasmo alla piazza. Commisso penso sia uno che vuole fare veramente qualcosa per la Fiorentina. I tifosi lo hanno accettato adesso sta a lui far vedere cosa sa fare".

Ha incontrato con Commisso?

"Ci siamo salutati e ci ho parlato. Per il momento è finito tutto lì, dipende cosa vogliono loro che io faccia, vivo in Argentina e mi dovrei spostare. Vediamo, io aspetto. Se mi chiamano vorrei essere utile, altrimenti restiamo così come siamo".