Batistuta: "Restare 10 anni alla Fiorentina miglior scelta della mia vita"

© foto di Federico De Luca

Gabriel Omar Batistuta ha parlato al canale YouTube della FIFA, soffermandosi su alcune curiosità riguardanti la sua carriera: "Il miglior gol della mia carriera? Non saprei sceglierne uno. Il miglior portiere che ho affrontato? Toldo. La miglior decisione presa in carriera? Restare alla Fiorentina per 10 anni. Il miglior attaccante? Ronaldo, il Fenomeno".