Batistuta: "Volevo fare il dirigente alla Fiorentina ma non rientro nei piani"

Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport, oggi, troviamo un pezzo relativo al ritorno di Gabriel Batistuta in riva all'Arno per la presentazione del docu-film "El Numero Nueve" che lo vedrà protagonista. L'argentino ha spaziato su vari temi, anche riguardanti il presente come nel caso di Federico Chiesa: "Io a Firenze mi sentivo vivo, ma ognuno è fatto a modo suo. Deciderà lui il suo futuro". L'ex attaccante si è poi voluto togliere un sassolino dalla scarpa: "Tenevo a diventare un dirigente viola, ma mi sono messo l'anima in pace. Era solo un mio desiderio e non ho niente contro il club, anzi. Purtroppo sono fuori dai loro piani ma non per questo sono cattivi".