Battaglia Lazio-Malaga per Jony. Al Thani: "Ci devono 12 milioni, non 2"

Non accenna a placarsi la querelle tra Lazio e Malaga per il trasferimento nella Capitale di Jony Rodriguez, esterno di centrocampo classe '91. Il presidente del club spagnolo Al Thani, che sta affrontando con enormi difficoltà una fase di profonda crisi del club, non ci sta e va all'attacco nonostante sia già stato depositato il contratto in Lega. "Il caso di Jony è nelle mani dei nostri nuovi avvocati, che stanno rivedendo tutti i contratti - ha detto Al Thani -. Noi abbiamo comunicato con il giocatore e la Lazio ma loro, unilateralmente, hanno terminato il suo contratto con il Malaga. Per questo non gli daremo il transfer. Non gli sarà permesso di pagarci solo due milioni, vogliamo i 12 previsti dalla sua clausola. Non ci hanno rispettato".