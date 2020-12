Battaglia tra Comune di Firenze e FIGC per Coverciano: ballano quasi 500mila euro di tasse non pagate

Il Comune di Firenze ha chiesto alla Federcalcio 428mila euro di Imu e Tributi non versati nel corso degli ultimi dieci anni per il Centro Tecnico Federale di Coverciano, appunto all'interno del territorio comunale fiorentino. Tra tributi e interessi è quasi mezzo milione di euro ciò che pretende Palazzo Vecchio, con la FIGC che però ritiene di non dover pagare perché l'edificio rientrerebbe nei casi esentati dal pagamento stesso. L'assessore Gianassi, nel corso del Consiglio Comunale, ha però precisato che secondo l'avvocatura del Comune, l'esenzione dell'Imu non riguarderebbe Coverciano perché non sarebbe inseribile nella categoria E9 bensì in quella D6, che dunque dovrebbe regolarmente versare la tassa. Adesso il contenzioso è arrivato in Cassazione, e chi vincerà, o guadagnerà migliaia di euro o li risparmierà. A riportarlo è La Nazione.