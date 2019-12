© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bayer Leverkusen sembrava spacciato, e invece è ancora in corsa per gli ottavi di finale di Champions League. Domani le Aspirine scenderanno in campo contro la Juventus, con un occhio di riguardo alla sfida tra Atlético Madrid e Lokomotiv Mosca. Anche se il tecnico, Peter Bosz, lo nega: "Secondo me non è un vantaggio. Noi siamo ancora dietro, quindi loro giocano in casa con la Lokomotiv Mosca e purtroppo sarà difficile per noi qualificarci".

Domani c'è più pressione rispetto alle ultime partite di Bundesliga. Seguirà anche il risultato della gara tra russi e spagnoli?

"Sappiamo di dover vincere. Poi vedremo come finirà l'altra partita. Non c'è pressione, sappiamo che dobbiamo vincere e vediamo quale sarà il loro risultato".