Bayer e Atletico, via dopo il ko: gli impegni delle eurorivali della Juventus

© foto di Federico De Luca

A metà del guado in Bundesliga, il Bayer Leverkusen è la prossima avversaria Champions della Juventus. Sette punti in quattro partite per le Aspirine, reduci dal ko in Coppa e anche dal sonoro 4-0 contro il Borussia Dortmund, i tedeschi sfidano la matricola Union Berlino. La seconda squadra della Capitale ha collezionato quattro punti in altrettante partite. Dopo il pari all'ultima al Wanda Metropolitano per 2-2 con la Vecchia Signora in Champions, l'Atletico Madrid ospita domani il Celta Vigo: i Colchoneros vengono dal ko contro la Real Sociedad, perdendo così la chance di fare filotto nelle prime quattro in Liga. Dopo la sorprendente vittoria europea contro il Leverkusen, la Lokomotiv Mosca torna domenica a giocare in patria. Va in casa dell'Orenburg, lei che è a -3 dal terzetto di testa di Premier, formato da Krasnodar, Zenit e Rostov e con il CSKA Mosca a +2.