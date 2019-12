Fonte: inviato a Leverkusen

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le condizioni fisiche di De Ligt non preoccupano. Il difensore olandese non è stato convocato per Leverkusen, è rimasto alla Continassa per precauzione. Da giovedì, insomma, dovrebbe tornare in gruppo e lavorare con gli altri in vista del prossimo match di campionato con l’Udinese.

In nome di quella “mentalità” che Sarri vuole trasmettere alla squadra, specie in una gara come questa che non ha alcuna incidenza sul cammino europeo, dovrebbe essere rinviato anche il turno di riposo di Bonucci.

Dunque, ballottaggio tra Rugani e Demiral per il secondo posto da centrale difensivo. Il giovane turco sembrerebbe favorito, mentre per l’ex allievo di Sarri ai tempi dell’Empoli potrebbe esserci spazio nel prossimo match di campionato.