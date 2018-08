Bayern, assalto a Griezmann per il 2019/20. Dybala l'alternativa

© foto di Imago/Image Sport

Il Bayern Monaco è già al lavoro per la prossima stagione in cui è pronto a piazzare un grande colpo per l'attacco che possa non far rimpiangere due uomini simbolo del club bavarese come Robben e Ribery. Secondo quanto rivelato dalla Bild l'obiettivo principale dei tedeschi è Antonie Griezmann dell'Atletico Madrid per il quale il Bayern sarebbe pronto a pagare la clausola di rescissione pari a 200 milioni di euro. Se però l'assalto al francese non dovesse andare a buon fine il Bayern avrebbe pronta l'alternativa che risponde al nome di Paulo Dybala della Juventus, che avrebbe un costo inferiore a quello di Griezmann.