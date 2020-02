vedi letture

Bayern avanti con Gnabry, ma assist meraviglioso di Lewandowski. 1-0 al Chelsea

Il Bayern Monaco va in vantaggio allo Stamford Bridge al minuto cinquantuno. Scivolata di Azpilicueta che lascia il via libero a Gnabry che chiede e ottiene un meraviglioso triangolo di Lewandowski, intelligente nell'occasione a non calciare in porta. Così, con lo specchio sguarnito, il pallone di ritorno è un cioccolatino che l'ex Arsenal non esita a scartare, per l'1-0 contro il Chelsea.