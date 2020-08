Bayern campione d'Europa, Rossi: "Alle italiane manca ancora tanto per tornare a questi livelli"

vedi letture

Ai microfoni della ‘Domenica Sportiva’, in onda su Rai Due, l’ex calciatore Paolo Rossi ha commentato così la vittoria in Champions League del Bayern Monaco contro il Paris Saint-Germain: “La Juventus ha perso contro il Lione, noi pensavamo che fosse debole e invece è stata una squadra insidiosa un po’ per tutti. Alle italiane manca ancora qualcosa. stasera è stata una partita bellissima e il Bayern ha meritato di vincerla. È un squadra che si è rinnovata molto soprattutto nel gioco, a noi manca ancora tanto per arrivare a questi livelli”.