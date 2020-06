Bayern campione, tre talenti del futuro che hanno già conquistato la Germania

Il Bayern Monaco, campione per la ottava volta di fila in Bundesliga, non è solo Lewandowski, Neuer, Goretzka e Coutinho, ma anzi, più del passato, è un club pronto a lanciare almeno tre-quattro giovani utili per un nuovo ciclo di vittorie senza colpo ferire.

Alphonso Davies - Classe 2000, terzino e all'occorrenza esterno alto, ha già giocato 27 partite in Bundes e 4 in Champions League. Pescato in Canada è uno dei giovani in rampa di lancio per quanto riguardano il calcio mondiale, con un valore stimato dai siti specializzati che ha già raggiunto i 45 milioni di euro. Questa sera è stato espulso per somma d'ammonizioni ma era ancora una volta titolare nella partita decisiva per il titolo. Il futuro è tutto suo, e anche il Bayern lo sa benissimo.

Michael Cuisance - Classe 1999 di ruolo centrocampista, sta studiando dai grandi campioni davanti a lui, con la fortuna di parlare la stessa lingua di un certo Tolisso. Il francese, che osserva da vicino anche Thiago e Goretzka, ha già esordito e collezionato 7 presenze in campionato, anche se attende il proprio turno magari per una passerella in Champions. Il valore stimato è già vicino ai 10 milioni ma il futuro della mediana bavarese potrebbe passare dai suoi piedi.

Joshua Zirkzee - Olandese classe 2001 con gli occhi di mezza Europa già puntati addosso. Qualcuno lo ha già individuato come potenziale antagonista del futuro per un certo Haaland anche se i numeri per il momento sono decisamente diverso. Certo, crescere alle spalle di Lewandowski non è facile per nessuno, ma lui ha già mostrato di avere carattere siglando ben 4 reti in sole 8 presenze: un gol ogni 67 minuti giocati. Mica male per l'ultimo arrivato. La dinastia dei grandi attaccanti Orange è già pronta ad abbracciarlo, lui lavora e sogna in grande, seguendo ogni movimento di chi lo precede in campo e nella storia del club.