Bayern, Douglas Costa tornato su pressione dello spogliatoio. Ma non era la prima scelta

E' stato decisivo lo spogliatoio del Bayern Monaco per il ritorno a Monaco di Baviera di Douglas Costa. Fondamentali i suoi ex compagni, che hanno fatto pressione sulla dirigenza affinché si concretizzasse l'operazione. Il brasiliano, che ha lasciato la Juventus con la formula del prestito secco, non era la prima scelta della dirigenza bavarese, che ha chiuso l'accordo solo dopo aver capito che non c'era più la possibilità di arrivare a Callum Hudson-Odoi del Chelsea.