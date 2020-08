Bayern, Flick e la battuta sul futuro di Thiago Alcantara: "Ora mi ha detto di voler restare!"

Nel corso della conferenza stampa post-partita a seguito del successo in Champions League, un rilassato Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha trovato il modo di scherzare sul futuro di Thiago Alcantara: "Ora mi ha detto di voler restare - la battuta del tecnico dopo che lo stesso centrocampista si era espresso per un addio - in realtà no, l'ho solamente ringraziato. Non conosciamo ancora il suo futuro, vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni".