Bayern, Kovac: "Basta critiche a Perisic. Effenberg venne qui a 30 anni"

Fonte: SportBild

Parlando a margine della sfida (attualmente in corso, ndr) di DFB Pokal contro l'Energie Cottbus, Niko Kovac, allenatore del Bayern Monaco, ha difeso pubblicamente l'acquisto ormai quasi definito di Ivan Perisic dei bavaresi: "Sì, posso confermare che oggi era a Monaco. Penso però che le critiche sul suo conto siano fuori luogo, come se non si trattasse di un buon giocatore. Anche Effenberg è arrivato qui che aveva 30 anni ed ha portato la squadra a vincere la Champions. Dobbiamo smettere di guardare solamente all'età, ma anche cosa abbiano ottenuto questi ragazzi finora, e come possono aiutarci adesso".