Bayern Monaco campione di Germania, le reazioni delle principali testate europee

Con il successo per 1-0 sul campo del Werder Brema, il Bayern Monaco si è laureato campione di Germania per la 30a volta, l’ottava consecutiva. Ecco le reazioni in Germania e non solo.

Sport Bild (Germania): “Lewandowski rende il Bayern campione”.

Kicker (Germania): “Lewandowski regala al Bayern l’ottavo titolo consecutivo”.

Gazzetta dello Sport: “Bayern 30 e lode. E’ campione di Germania per l’ottava volta di fila”.

L'Equipe (Francia): “Il grande 8 del Bayern”.

Marca (Spagna): “Lewandowski rende il Bayern campione: ottava Bundesliga di fila”.

AS (Spagna): "Lewandowski regala al Bayern l'ottava Bundesliga di fila".

A Bola (Portogallo): “Lewandowski garantisce al Bayern l’ottavo titolo di fila”.