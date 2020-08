Bayern Monaco, Davies: "Un videogioco? Sì. Non mi considero tra i migliori al mondo"

Alphonso Davies, terzino sinistro del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di SKY dopo la vittoria contro il Lione per 3-0. "Se mi sento come un videogioco? Penso di sì. È un sogno che si realizza, è qualcosa di incredibile. Non mi considero come uno dei migliori al mondo".