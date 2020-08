Bayern Monaco, Flick: "Complimenti a tutti, PSG grande squadra"

Le parole di Hansi Flick dopo Lione-Bayern Monaco.

Il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick ha commentato ai canali ufficiali del club il successo in semifinale di Champions League contro il Lione: "Sapevamo che sarebbe stato difficile, il Lione è arrivato in semifinale grazie a grandi prestazioni contro Manchester City e Juventus. Sono forti tatticamente e ci hanno causato problemi all'inizio. Sappiamo che dobbiamo difendere meglio e che non potevamo regalare palla facilmente, ma qualche volta l'abbiamo fatto. Müller merita il premio di migliore in campo, è stato lui a controllare il nostro pressing. Alla fine devo fare i complimenti a tutta la mia squadra, per aver mantenuto quell'intensità per 90 minuti. Il PSG è una grande squadra, ha combattuto fino alla semifinale e poi è arrivata in finale. Analizzeremo alcune cose, sappiamo che hanno giocatori veloci. Cercheremo di organizzare la nostra difesa, ma conosciamo i nostri punti di forza e sappiamo che stanno mettendo sotto pressione i nostri avversari".