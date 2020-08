Bayern Monaco, Gnabry: "Lione aggressivo ad inizio gara, noi pratici in avanti"

Le dichiarazioni di Serge Gnabry dopo Lione-Bayern Monaco.

La vittoria per 3-0 con cui il Bayern Monaco ha liquidato il Lione e conquistato la finale di Champions League porta la firma di Serge Gnabry, autore di una splendida doppietta. L'esterno offensivo tedesco ha parlato del successo sui francesi ai microfoni di Sky Sport: "Credo che sia stata semplicemente un’ottima partita, ha funzionato tutto. Abbiamo subito un po' troppo in difesa, ma siamo stati pratici in attacco. Alla fine siamo riusciti a segnare 3 gol, superando la loro difesa entrando in area dalle corsie esterne. Nella prima mezzora loro sono stati aggressivi e non ci hanno lasciato giocare. Ci hanno pressato tanto e hanno sfruttato le ripartenze che abbiamo lasciato fare. E’ stato sicuramente bravo Neuer a chiudere, ma loro sono un’ottima squadra".