Bayern Monaco, cosa manca: si avvicina Coutinho, obiettivo Sané

© foto di Imago/Image Sport

Difendere un titolo non è mai semplice, soprattutto quando due uomini simbolo come Franck Ribery e Arjen Robben lasciano le corsie scoperte. Il Bayern Monaco di Niko Kovac vuole assolutamente riconfermarsi in Bundesliga e ritornare ad essere protagonista anche in Champions League. Ma cosa manca ad una squadra che da anni è entrata in una fase di rinnovamento? La Supercoppa ha evidenziato un atteggiamento troppo arrendevole e qualche ruolo da coprire numericamente per poter far fronte al doppio impegno.

COSA MANCA - Sicuramente bisognerà intervenire in più reparti. Leroy Sané, nonostante l’infortunio, rimane l’obiettivo numero uno per le corsie esterne. L’arrivo di Perisic non blocca la trattativa con il Manchester City per il tedesco, che può arrivare nella finestra invernale di mercato. Le ultime notizie di mercato riguardano Coutinho: l'eventuale arrivo del brasiliano darebbe una marcia in più ad una squadra che ha già moltissima qualità nel reparto offensivo.

In attacco serve un vice Lewandowski, il nome di Timo Werner al momento è in cima alla lista, ma soltanto dalla prossima stagione. Il polacco rimane l'attaccante titolare, ma visto il calendario fitto di impegni meglio avere qualcuno a disposizione. In difesa bisogna capire come il tecnico dei bavaresi imposterà il modulo di partenza, si va verso una difesa a quattro. In uscita Jerome Boateng: il centrale tedesco è l’indiziato numero uno per lasciare il Bayern in questa sessione di mercato.

OGGI GIOCHEREBBE COSÌ - Kovac potrebbe schierare un 4-2-3-1 o un 4-1-4-1, l’ago della bilancia sarà Corentin Tolisso, la sua posizione sarà determinante. Sulla sinistra Perisic e Coman si giocheranno una maglia da titolare, ma molto probabilmente il croato diventerà un titolare inamovibile, vista anche la propensione agli infortuni dell'ex esterno della Juventus.

(4-2-3-1): Neuer; PAVARD, Sule, HERNANDEZ, Alaba; Thiago Alcantara, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman (PERISIC); Lewandowski. All: Kovac (confermato).