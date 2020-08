Bayern Monaco, il gol di Coman è il 500° in Champions. Solo due club erano arrivati a tanto

Quello di Kingsley Coman che ha deciso l'esito della finale di Champions League contro il PSG è il gol numero 500 nella storia del Bayern Monaco. Una rete importante anche statisticamente, come sottolinea Opta, poiché i tedeschi sono solo la terza compagine ad arrivare a tanto: prima di loro ci erano arrivate Barcellona (517) e Real Madrid (567).

500 - FC Bayern München have scored their 500th UEFA Champions League goal becoming just the third side to reach this tally in the competition after Barcelona (517) and Real Madrid (567). Opener.#PSGFCB #UCLfinal pic.twitter.com/dA1zZuyKtP

