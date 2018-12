Bayern Monaco, la fine di un'era: via Ribery e Robben a fine stagione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A giugno si chiuderà un’era in casa Bayern Monaco. Il prossimo anno in Baviera non ci saranno più né Franck Ribery né Arjen Robben, che hanno ormai entrambi superato i 35 anni. Due calciatori fuori dal comune, in grado di fare la differenza per anni e di essere decisivi ancora oggi, nonostante l’età. Lo dicono le presenze e lo dicono i numeri. Entrambi hanno segnato un’epoca durata oltre dieci anni e che adesso è inevitabilmente giunta alla conclusione.

Ribery era arrivato al Bayern Monaco nell’estate 2007, acquistato per oltre 25 milioni di euro dall’Olympique Marsiglia. Robben è arrivato due anni dopo, prelevato dal Real Madrid più o meno per la stessa cifra. Dopo dodici e dieci anni, dunque, i due sono pronti a lasciare il club che ha segnato più di tutti gli altri le loro carriere. I loro contratti sono in scadenza ed è stato confermato che non verranno rinnovati.

Probabilmente entrambi lasceranno anche la Bundesliga per concludere le loro carriere in campionati più ‘tranquilli’. Robben è intenzionato a tornare in patria, in Olanda. Su di lui è forte l’interesse del PSV, in cui ha giocato giocato tra il 2002 e il 2004, dove verrebbe allenato dall’ex compagno di Nazionale Van Bommel. Ribery ha ricevuto offerte dall’Al Ittihad e dal Galatasaray, senza dimenticare i sondaggi per entrambi da MLS e Cina. Italia? Difficile che un club nostrano riesca a sostenere ingaggi così onerosi.